Рада поддержала проведение конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины

Верховная Рада приняла постановление № 3994 «Об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины». Документ поддержали 279 народных депутатов.
Согласно постановлению, Кабинет министров должен провести конкурс для того, чтобы выбрать эскиз большого Государственного Герба Украины. В частности, до 1 октября этого года нужно создать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса.
Кроме того, до 1 ноября 2020 году должно состояться всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины.
Также в постановлении говорится о том, что к 1 декабря 2020 нужно определить победителя и представить на рассмотрение Верховной Рады предложения по результатам конкурса.
Контроль за исполнением настоящего постановления Рада возложила на первого заместителя парламента Руслана Стефанчук.
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