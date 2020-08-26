Войти
«УДАР» самостоятельно пойдет на местные выборы
позиция
«УДАР» самостоятельно пойдет на местные выборы
Делом строек банка «Аркада» занялась полиция
официально
Делом строек банка «Аркада» занялась полиция

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

«УДАР» самостоятельно пойдет на местные выборы

280
«УДАР» самостоятельно пойдет на местные выборы

Политическая партия «УДАР» пойдет на местные выборы отдельно, заявил лидер партии, мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко на съезде политсилы в среду.

«Главное решение, ради которого мы собрались сегодня, — „УДАР“ идет на местные выборы! Идет, чтобы делать Украину богатым, демократическим и успешным государством. Страной, где царят закон и справедливость, где граждане чувствуют себя защищенными, страной, в которой мы все мечтаем жить. „УДАР“ пойдет на местные выборы отдельно...», — подчеркнул Кличко.

Он отметил, что «УДАР» готов сотрудничать с демократическими, проевропейскими силами — в новом Киевсовете, в новоизбранных местных советах, на всех уровнях.

Читайте также: Безос стал первым в истории человеком с состоянием свыше $200 млрд

Кличко также заявил, что «УДАР» уже имеет эффективный опыт реализации своей программы и продемонстрировал это за последние шесть лет работы в Киевском городском совете.

УДАР, местные выборы
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 26 августа 2020
Вторник, 25 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Не толкайте воду в гору

На планете живет почти 8 млрд человек - почему же так много вещей, которые можно сделать? Почему так много работы? Почему тут только один Илон Маск? Учитывая, что в последнее время Tesla становится самым дорогим автопроизводителем в мире, это хороший вопрос. Как может один человек обладать энергией и талантом, чтобы одновременно устраивать автомобильную революцию и запускать ракеты, тогда как многие из нас не могут даже ходить в спортзал каждую неделю?
Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016