«УДАР» самостоятельно пойдет на местные выборы

Политическая партия «УДАР» пойдет на местные выборы отдельно, заявил лидер партии, мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко на съезде политсилы в среду.
«Главное решение, ради которого мы собрались сегодня, — „УДАР“ идет на местные выборы! Идет, чтобы делать Украину богатым, демократическим и успешным государством. Страной, где царят закон и справедливость, где граждане чувствуют себя защищенными, страной, в которой мы все мечтаем жить. „УДАР“ пойдет на местные выборы отдельно...», — подчеркнул Кличко.
Он отметил, что «УДАР» готов сотрудничать с демократическими, проевропейскими силами — в новом Киевсовете, в новоизбранных местных советах, на всех уровнях.
Кличко также заявил, что «УДАР» уже имеет эффективный опыт реализации своей программы и продемонстрировал это за последние шесть лет работы в Киевском городском совете.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016