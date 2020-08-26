«УДАР» самостоятельно пойдет на местные выборы

Политическая партия «УДАР» пойдет на местные выборы отдельно, заявил лидер партии, мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко на съезде политсилы в среду.

«Главное решение, ради которого мы собрались сегодня, — „УДАР“ идет на местные выборы! Идет, чтобы делать Украину богатым, демократическим и успешным государством. Страной, где царят закон и справедливость, где граждане чувствуют себя защищенными, страной, в которой мы все мечтаем жить. „УДАР“ пойдет на местные выборы отдельно...», — подчеркнул Кличко.

Он отметил, что «УДАР» готов сотрудничать с демократическими, проевропейскими силами — в новом Киевсовете, в новоизбранных местных советах, на всех уровнях.

Кличко также заявил, что «УДАР» уже имеет эффективный опыт реализации своей программы и продемонстрировал это за последние шесть лет работы в Киевском городском совете.