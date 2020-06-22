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Кличко будет выдвигаться в мэры Киева от «УДАРа» и поведет команду в Киевсовет

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Кличко будет выдвигаться в мэры Киева от «УДАРа» и поведет команду в Киевсовет

Мэр Киева Виталий Кличко намерен баллотироваться на выборах мэра столицы от своей политической силы «УДАР», а также поведет команду на местные выборы, в частности, в Киевсовет.

«Я много лет являюсь лидером политической силы „УДАР“, которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И, как уже говорил, буду выдвигаться в мэры от своей политической силы. А также поведу команду на местные выборы, в частности — в Киевсовет», — сказал он в ходе онлайн-брифинга в понедельник, отвечая на вопрос о том, почему не присоединился к созданной шестью мэрами партии «Пропозиция».

Кличко указал, что общается на предмет сотрудничества демократических сил с различными политиками и партиями. «Мы в команде взвешивали все возможные варианты и приняли решение идти своей политсилой. Если киевляне снова доверят мне быть мэром и реализовывать их ожидания, то я убежден, что мне нужно опираться на команду, с которой я буду воплощать изменения в столице», — отметил он.

Кличко напомнил, что является председателем Ассоциации городов Украины, всегда отстаивал и будет отстаивать интересы местного самоуправления.

«А то, что там кто-то говорит, что я хотел быть главнее и т.д. — полная чушь. Мне хватает регалий и титулов. Еще раз замечу, для защиты интересов граждан, местного самоуправления мы будем готовы сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно», — заявил он.

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Как сообщалось, 19 июня мэры Днепра, Николаева, Черновцов, Житомира, Кропивницкого и Каховки объявили о создании партии «Пропозиция».

УДАР, Виталий Кличко, местные выборы
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