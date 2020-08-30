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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 25 млн человек

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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 25 млн человек

Во всем мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 зафиксировано более 25 млн случаев заражения, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, на 05:00 воскресенья в мире выявлено 25 млн 164 тыс. 217 инфицированных, число жертв вируса достигло 846 тыс. 743, излечились 17,5 млн.

На первом месте по числу заболевших и летальных исходов находятся США, где подтверждено 6 млн 139 тыс. 978 случаев заражения. От связанных с коронавирусом заболеваний кончались 186 тыс. 855 человек, вылечено 3,4 млн.

За США следует Бразилия, где зафиксировано 3 млн 846 тыс. 965 больных при 120 тыс. 498 летальных исходах и 3 млн поправившихся.

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В Индии число инфицированных достигло 3 млн 539 тыс. 712, число скончавшихся превысило 63,6 тыс., излечились 2,7 млн.

Коэффициент смертности от инфекции на 1 млн жителей планеты составил 108,6. В США на 1 млн населения скончались 564 человека, в Бразилии - 566, в Индии - 46.

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