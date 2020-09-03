В США хотят ввести санкции против России за «стремление вмешаться в выборы»

Американские сенаторы-демократы призвали администрацию ввести санкции в отношении тех, кто, по мнению Вашингтона, предпринимает попытки повлиять на исход предстоящих выборов в США, в том числе против России. Соответствующее письмо, адресованное главе Минфина Стивену Мнучину, опубликовано в четверг на сайте сенатора Рона Уайдена (от штата Орегон).
«Мы пишем, чтобы призвать вас немедленно ввести санкции против лиц, организаций и правительственных действующих лиц, которые стремятся вмешаться в выборы 2020 года в США», — говорится в документе. Помимо Уайдена, свои подписи под ним поставили еще 10 законодателей.
В письме сенаторы ссылаются на касающиеся России выводы директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины. 7 августа он выступил с утверждением, что Россия в преддверии выборов пытается очернить кандидата от демократов Джозефа Байдена.
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Эванина заявлял, что попытки вмешаться в американский избирательный процесс предпринимают также Китай и Иран, которые, как полагает руководитель NCSC, не хотят переизбрания действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Выводы, относящиеся к Китаю и Ирану, демократы в своем письме однако не упоминают.
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