В Европе стремительно дорожает газ

Спотовые цены на газ в Европе за первую неделю осени прибавили 21%, достигнув отметки $142 за тысячу кубометров (в контракте с поставкой в понедельник на голландском хабе TTF - главной площадке Европы).
Достигнутый уровень котировок является максимальным с конца декабря 2019 года, сообщает Интерфакс-Украина.
С исторического минимума в $34 за тысячу кубов, который был зафиксирован 21 мая, цена голубого топлива уже выросла в 4,2 раза.
Цены на газ растут по всему миру: на американском Henry Hub они выросли за август с $65 до $96 за тысячу кубов, скорректировавшись к текущему моменту до $92.
Всё лето приток сжиженного природного газа на терминалы в Европе снижался в годовом выражении: сентябрь также начался со снижения на 4%.
В последнюю неделю августа европейский спот превысил черту $100 за тысячу кубометров - считается, что за ней находится уровень безубыточности поставок российского газа в Европу. По оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности - это $105 за тысячу кубометров, а по подсчетам Sberbank CIB - $90.
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