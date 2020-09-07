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Золотовалютные резервы Беларуси сократились в августе на 16%

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Золотовалютные резервы Беларуси сократились в августе на 16%

Золотовалютные резервы Беларуси сократились в августе почти на $1,4 млрд, или на 15,8%. О этом говорится в отчете Национального банка Беларуси, опубликованном в понедельник на его сайте.

«Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, составили $7 457,8 млн (в эквиваленте), — отмечается в сообщении Нацбанка. — За август 2020 года золотовалютные резервы снизились на $1 399,6 млн (на 15,8%) после роста в июле на $61,8 млн (на 0,7%)».

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», — говорится в сообщении Нацбанка.

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Кроме того, правительство Беларуси и Нацбанк потратили на исполнение своих обязательств $351,7 млн. В то же время регулятор отметил, что объем резервов по-прежнему превышает ранее намеченный на начало 2021 года показатель — $7,3 млрд.

Беларусь, ЗВР
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