Войти
Умань в этом году посетят три тысячи паломников
дружба народов
Умань в этом году посетят три тысячи паломников
Разумков прокомментировал слухи о расколе в «Слуге народа»
резонанс
Разумков прокомментировал слухи о расколе в «Слуге народа»

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

Ученые опровергли слухи о необратимости последствий коронавируса

282
Ученые опровергли слухи о необратимости последствий коронавируса

Медики выяснили, что повреждения тканей легких и сердца, связанные с коронавирусной инфекцией, не остаются у пациентов навсегда. К такому выводу их привели наблюдения за состоянием тканей легких и сердца нескольких десятков пациентов, которые выздоровели от COVID-19. Результаты исследования специалисты представили на Международном конгрессе Европейского респираторного общества (ERS), сообщает ТАСС.

«Плохая новость заключается в том, что следы повреждений остаются на снимках легких пациентов даже через несколько недель после их выписки из больницы. Есть и хорошая новость — со временем они исчезают. Это говорит о том, что легкие могут залечивать подобные повреждения», — рассказала Сабрина Саханич, медик из Инсбрукского университета (Австрия) и один из авторов исследования.

Практически с первых дней после начала вспышки коронавирусной инфекции ученые знают, что вирус SARS-CoV-2 поражает клетки не только в легких, но и в других органах, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца.

Ученые предполагают, что это может объяснять то, почему многие заболевшие COVID-19 не только страдают от нарушений в работе органов дыхания, но и теряют обоняние, у них появляются проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы.

Как отмечает Саханич, медики пока не знают, насколько постоянны все повреждения, связанные с заражением SARS-CoV-2, и как сильно они могут угрожать переболевшим в будущем. Австрийские ученые провели первые наблюдения такого рода, следя за пациентами на протяжении 24 недель после выписки.

В общей сложности в исследовании участвовало 82 пожилых жителя Инсбрука. Ученые наблюдали за их самочувствием и изменениями в состоянии легких на протяжении полугода, опрашивая пациентов, забирая у них кровь на анализ и делая новые снимки легких каждые шесть недель.

В первые дни после выписки повреждения легких были у 88% пациентов. При этом половина из них постоянно кашляла или ощущала нехватку воздуха, что было связано с пониженной способностью легких к обмену газами. Аналогичные проблемы ученые зафиксировали в работе органов кровообращения — у 59% пациентов в сосудах были тромбы, а работа левого предсердия у них серьезно нарушилась.

Читайте также: Шмыгаль обещает рост средней зарплаты почти на 30%

Последующие наблюдения показали, что ситуация несколько улучшилась через три месяца: видимые повреждения легких наблюдались только примерно у половины переболевших COVID-19, а кашешь, тромбы и другие неприятные последствия перенесенной инфекции проявлялись реже. Все это говорит о том, что многие тяжелые последствия этой болезни вовсе не необратимы, чего раньше опасались ученые.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 7 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Саливон
Сергей Саливон
экономический эксперт

Обратите внимание на новую идеологию санкций Кремля

Обратите внимание, что у российских санкций-2020 - новая идеология. Давайте просто сравним с санкционными списками за нобярь-2018 и декабрь-2018 - налицо серьезная разница. Самый главный вывод - в санкционном списке нет никого из «зеленых».
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Им бы выборы «взять и отменить»

Попытка Зеленского & Co отменить выборы в 18 ОТГ на Донбассе создала для Украины сразу три проблемы - политическую, правовую и экономическую. Кроме того, отталкиваясь от того, что нарушены права более 500 тысяч украинцев, можно поставить под сомнение результаты местных выборов в целом.
Андрей Герус
Андрей Герус
народный депутат Украины, экс-член НКРЭКУ

Стимулирующее тарифообразование для электрических сетей

Очень важно, чтобы различные формы давления, медийные атаки и угрозы не влияли на государственные решения, а государство и его институты были способны принимать справедливые решения, не поддаваясь различным формам давления cо стороны олигархов. И чтобы много хороших и прогрессивных идей (как, например, «зеленые» тарифы или формульное ценообразование угля) в процессе реализации не искажались, а оставались реформами, которые принесут пользу не узкому кругу олигархов, а всему обществу и государству.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016