Шмыгаль обещает рост средней зарплаты почти на 30%

В следующем году средняя зарплата в Украине может вырасти с нынешних 11,8 тыс грн до 13 тыс грн, а в 2022 году — до 15 тыс грн. Такими ожиданиями поделился премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу «Украина 24», сообщает liga.net.
«Мы просчитываем поэтапный рост заработной платы. Если сейчас она в районе 11 тыс грн, в следующем году может быть 13 тыс грн и, соответственно, к 2022 году — до 15 тыс грн. Это довольно оптимистичный сценарий», — отметил он.
По мнению главы правительства, такой прогноз является реалистичным, хотя многое будет зависеть от общей ситуации в экономике, в том числе от роста ВВП.
Относительно минималки, которая с 1 сентября составляет 5 тыс грн, то, по его словам, с начала 2021 года она будет повышена на 20% до 6 тыс грн. На эти цели необходимо 159 млрд грн бюджетных средств.
Напомним, 29 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 01 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.
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