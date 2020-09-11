Падение ВВП Украины по итогам 7 месяцев составило 6,2%

Падение ВВП Украины по итогам января-июля 2020 года замедлилось до 6,2% по сравнению с 6,5% в первом полугодии этого года, указано в обзоре экономической активности за семь месяцев 2020 года, обнародованном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пятницу.

«В июле 2020 года на фоне продолжения адаптации к работе в условиях карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения или рост (в частности, розничный сегмент рынка). Это указывает на процесс постепенного возобновления и на то, что большинство сфер экономики постепенно приходит в себя после локдауна», — сообщает министерство в документе.