Зеленский заявил об отсутствии отношений с РФ после Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что между Украиной и Российской Федерацией нет слова «отношения» после незаконной аннексией РФ Крыма и начала войны на Донбассе, и о таком понятии говорить пока очень и очень рано.

«К сожалению, мы потеряли это слово („отношения“ — Ред.). И потеряли значение этого слова между нашими странами, после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке Украины», — сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Беленом, отвечая на вопрос о том, какие у него отношения с президентом России Владимиром Путиным, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что раньше украинцы и россияне называли друг друга «братьями и сестрами», и между странами были прекрасные отношения.

«А сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня — нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока что не нашел слова о том, что «между нами», — подчеркнул он.

При этом Зеленский указал, что руководство Украины и РФ начали говорить, что привело к режиму тишины, который «сложнее, чем мы думали, но он есть», благодаря чему Украина смогла все-таки вернуть домой 140 своих граждан.

«Я считаю, что это и есть начало диалога. А по поводу „отношений“ нам, мне кажется, еще очень и очень рано говорить», — добавил он.