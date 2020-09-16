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В Беларуси делают все, чтобы спровадить паломников-хасидов в Украину

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В Беларуси делают все, чтобы спровадить паломников-хасидов в Украину

Власти в Минске активно работают с Киевом и делают все возможное, чтобы более 2 500 паломников-хасидов могли попасть в святые места в Украине в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю. Об этом в среду сообщил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко на встрече с послом Израиля в республике Алоном Шогамом.

«Мы очень активно работаем с украинскими коллегами. Делаем все для того, чтобы хасиды могли реализовать свои устремления и посетить святые места», — привела пресс-служба правительства слова вице-премьера. По его словам, белорусская сторона оказывает необходимое содействие гражданам Израиля, в частности обеспечила их палатками, водой, кошерной пищей. «Санитарно-эпидемиологическая служба контролирует ситуацию на месте временного пребывания хасидов. Санэпидрежим находится в заданных параметрах, если будет нужно, мы можем провести ПЦР-тестирование граждан на коронавирус. Кроме того, мы готовы предоставить автобусы для поездки паломников в Украину и обратно», — сказал Петришенко.

Он напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Киевом об организации «зеленого коридора» для евреев-хасидов.

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По официальным данным, в настоящее время на территории Беларуси находятся 2558 паломников-хасидов (в том числе около 1200 — в приграничных с Украиной районах), которые направлялись в нашу страну в связи с празднованием Нового года по еврейскому календарю. При этом во вторник министерство иностранных дел Украины обратилось к белорусской стороне с просьбой не оформлять выезд на украинскую территорию из-за введенных в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Беларусь, хасиды
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