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Кабмин закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью, у которого находятся паломники-хасиды

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Кабмин закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью, у которого находятся паломники-хасиды

Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области «Новые Яриловичи», сообщает пресс-служба МВД Украины со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.

«За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства. Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни», — говорится в обнародованном сообщении.

В МВД напомнили, что сейчас у «Новых Яриловичей» находятся паломники-хасиды, которые не прекращают попыток попасть в Украину. «Люди обеспечены продуктами питания и медикаментами», — добавили в министерстве.
В свою очередь Офис президента Украины призывал руководство Беларуси прекратить создавать дополнительное напряжение на совместной государственной границе и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников-хасидов.

«Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыт для иностранцев», — говорится в заявлении Офиса президента относительно ситуации с хасидами на белорусско-украинской границе, обнародованном в среду днем.

В ОПУ отмечают, что на сегодня до двух тысяч паломников-хасидов находятся на границе между Республикой Беларусь и Украиной. Большинство из них прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта. «Власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревает эти слухи», — добавляют в Офисе президента Украины.

В Офисе президента напоминают белорусской стороне, что Украина была вынуждена принять решение о закрытии государственной границы для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19.
В Офисе украинского президента также констатируют, что личная обида определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня и на плоскость межгосударственных отношений.

«Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента Республики Беларусь 9 августа этого года. Мы поддерживаем общепризнанные на Европейском континенте демократические ценности и считаем, что каждое государство должно соблюдать обязательства полностью обеспечивать права и свободы человека, которые гарантированы международными конвенциями и соответствующим национальным законодательством, которое по крайней мере формально существует также и в Беларуси», — добавили в ОПУ.

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Также в Офисе считают, что каждое государство во время пандемии должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах.

Беларусь, хасиды
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