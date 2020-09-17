Израиль заявил об окончательном отказе Украины пустить в страну хасидов

Израильские паломники-хасиды, которые пытались попасть в город Умань на праздник Рош а-Шана и застряли на границе Украины и Беларуси, должны вернуться домой. Об этом в своем Twitter написал министр высшего образования и водных ресурсов Израиля Зеэв Элькин.
По его словам, украинские власти пришли «к отрицательному окончательному ответу» об израильских паломниках, которые пытаются попасть в страну через границу. «Украинцы заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы», — написал министр. Он призвал паломников вернуться домой.
Граница Украины закрыта для иностранцев с 28 августа по 28 сентября.
Сейчас на границе Украины и Беларуси находятся более 1,5 тыс. израильских паломников, которые направлялись в Умань для празднования иудейского Нового года. В Умани на кладбище, где покоятся останки жертв еврейских погромов, находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана. Согласно поверью, если встретить Новый год на его могиле, то следующий год будет счастливым. Ежегодно на Рош а-Шана город посещают до 40 тыс. хасидов со всего мира. В этом году празднование выпало на 18–20 сентября.
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