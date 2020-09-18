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Глава НБУ заверил послов G7 в Украине в независимости Нацбанка

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Глава НБУ заверил послов G7 в Украине в независимости Нацбанка

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заверяет послов стран «Большой семерки» (G7) в Украине в том, что независимости НБУ ничего не угрожает.

«Послы стран „Большой семерки“ в Украине заявили, что наша страна „должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости Национального банка“. Я очень уважаю взгляды и предостережения уважаемых послов и должен заверить всех вас, что независимости НБУ ничего не угрожает», — написал Шевченко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он заверяет, что сегодня НБУ никто не может диктовать, какой устанавливать курс гривны или учетную ставку.

«Сегодня подконтрольность НБУ кому-либо просто невозможна. Все важные решения принимаются коллегиально после всестороннего обсуждения их влияния как на банковскую систему в частности, так и экономику в целом. Мы постоянно встречаемся руководящим составом с представителями других государственных органов на заседаниях Совета финансовой стабильности и поддерживаем конструктивный диалог», — написал Шевченко.

При этом он отметил, что нужно понимать, что сейчас перед банковской системой Украины стоят новые вызовы. «Почти замороженное кредитование экономики должно быть восстановлено. С начала года темпы кредитования бизнеса в целом неутешительны. Однако ситуация начала меняться в положительную сторону: на протяжении июля-августа корпоративное кредитование росло на 0,1% в гривне и 2,2% в инвалюте», — добавил глава НБУ.

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«Итак, Национальный банк был и остается технократическим институтом. Мы призваны обеспечивать финансовую и ценовую стабильность, а также способствовать экономическому развитию. Это — наш мандат, он неизменен. Как и неизменно наше стремление к сохранению последовательности политики центробанка», — подытожил Шевченко.

G7, Кирилл Шевченко
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