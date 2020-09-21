Евросоюз не смог утвердить санкции против Беларуси

Министры иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза не смогли согласовать санкционный список из официальных лиц Беларуси, так как государства ЕС не достигли единогласного решения. Об этом сообщил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Утвердить санкции было невозможно сегодня, так как не было достигнуто единогласия», — сказал он.
Боррель пояснил, что ЕС не намерен вмешиваться в дела Беларуси, только призывает к национальному диалогу и честным выборам.
Напомним, что в конце августа санкции против Лукашенко ввели Литва, Латвия и Эстония. Белорусского лидера и еще 29 высокопоставленных граждан страны объявили персонами нон грата и запретили им въезд в страны Балтии. О планах применить санкции против республики на общеевропейском уровне заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Однако позже Die Welt написала, что против появления Лукашенко в санкционном списке выступили представители Германии, Франции и Италии, которые опасаются осложнения коммуникации с Минском. По данным агентств Bloomberg и DPA, введение санкций ЕС против Беларуси не поддерживает и Кипр.
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