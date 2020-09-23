В Украине снова почти 3,5 тысячи больных COVID за сутки

За сутки 22 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 3 497 людям, 63 больных умерли от осложнений, 1 769 выздоровели от коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Наихудшие цифры в Харьковской области — 403 новых случая и 7 летальных.

В Тернопольской области 337 новых случаев и 5 летальных.

Киев — 307 новых случаев, 5 летальных. В Киевской области еще 128 новых больных и 4 умерших.