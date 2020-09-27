В мире количество больных коронавирусом превысило 33 миллиона

В мире по состоянию на утро 27 сентября количество случаев болезни COVID-19 составляет 33 0587 50 человек.

Об этом сообщается на сайте Worldometer.

При этом 24 411 772 человека уже выздоровели, 998747 пациентов умерли.

Наибольшее количество больных COVID-19 — в США (7 287 593). Количество умерших — 209 177.

На втором месте Индия — 5 992 532 больных (94 534 человека умерли). На третьем месте Бразилия с 4 718 115 больными (141 441 смерть от COVID-19), на четвертом РФ — 1 143 571 больных (20 225 смертей).