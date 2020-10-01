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Пограничников будут судить за департацию Саакашвили в Польшу в 2018 году

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Пограничников будут судить за департацию Саакашвили в Польшу в 2018 году

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительное заключение в отношении должностных лиц Госпогранслужбы Украины по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа в связи с задержанием в 2018г экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

«Досудебным расследованием установлено, что бывший директор Департамента оперативной деятельности и начальник Отдельного отдела для выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины организовали и в феврале 2018г осуществили незаконное задержание М.Саакашвили в г.Киеве. После этого его принудительно переместили самолетом в Республику Польша в порядке реадмиссии», — сообщает в четверг утром пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Что касается других высокопоставленных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов, причастных к совершению указанного уголовного преступления, расследование продолжается», — добавили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

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12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт «Борисполь» и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с «соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство».

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника о лишении Сакашвили гражданства Украины. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

Михаил Саакашвили
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