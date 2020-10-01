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Количество погибших в результате пожаров на Луганщине выросло до восьми человек

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Количество погибших в результате пожаров на Луганщине выросло до восьми человек

По состоянию на 11.30 четверга в результате пожаров в природных экосистемах на территории Луганской области погибли восемь человек, 10 госпитализированы, сообщают в Госслужбе Украины по ЧС.

«В результате пожаров погибло восемь человек и госпитализированы 10 ... Эвакуированы 120 человек, в том числе из сел Муратово — 35 человек (размещены в школе и больнице пгт Новойдар), Вороново — 40, Сиротино — 25 Осколоновка — 20 (эвакуированные из трех сел размещены в Северодонецке)», — говорится в оперативной информации, опубликованной на сайте ГСЧС Украины.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 12 пострадавших в результате пожаров в области.

В Службе также проинформировали, что по имеющимся оперативным данным огнем повреждено ориентировочно 250 зданий (Вороново −70, Сиротино — 64, Метелкино — 30, Муратово — 26, Капитаново — 20, Осколоновка — 20, Кряковка — 2, Трехизбенка — 2).

«Силами ГСЧС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий (привлечено 15 человек, 4 ед. техники); Пожары на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции (хранится 280 кг хлора) ликвидированы», — говорится в информации.

В ГСЧС добавляют, что в настоящее время распространение огня в сторону Северодонецка нет.

«По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем во всех 6 ячейках, составляет около 9,3 тыс. га», — говорится в информации.

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Всего к тушению привлечены 1 тыс. 247 чел. и 209 ед. техники. Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех шести основных очагах пожаров.

Как сообщалось, 30 сентября на территории Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах.

По состоянию на 10.00 четверга, 1 октября, ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.

пожар, Луганская область
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