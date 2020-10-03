До 10 человек возросло количество погибших в результате пожаров в Луганской области

Десять человек погибли вследствие масштабных пожаров на территории Луганской области, еще один человек считается без вести пропавшим, сообщает пресс-служба Министерств внутренних дел Украины.
«Ситуация в Луганской области. Дополнительная информация о погибших и без вести пропавших лиц во время пожаров на территории области по состоянию на 13:00 (3 октября): погибшие — 10 человек Без вести пропавшие — 1 человек», — говорится в сообщении МВД Украины на странице в Фейсбуке.
Отмечается, что сотрудники следственно-оперативных групп продолжают проведение первоочередных следственных действий: осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей.
Так, с.Сиротино и с.Вороново обнаружены под завалами разрушенных зданий тела людей, которые значились как безвестно исчезнувших: трое женщин, жительницы сел.
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