В Луганской области продолжается тушение трех очагов пожаров

Продолжается тушение лесного пожара, возникшего 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«В 17 час. 40 мин. 9 июля пожар локализован. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составила около 5 тыс. га. По состоянию на 7 час. 00 мин. 10 июля 2020 года открытого горения не наблюдается, продолжается проливание тлеющей древесины в пределах контролируемого периметру трех отдельных ячеек (23, 25, 115 квартала Боровского и Ахтырского лесничеств)», — говорится в сообщении.

Всего к ликвидации пожара привлечены 1 тыс. 169 чел. и 228 ед. техники, из них от ГСЧС — 559 чел. личного состава и 111 единиц. пожарно-спасательной и другой специальной техники (в том числе 2 самолета Ан-32П).

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Напомним, что 6 июля вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар на площади около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на село Смоляниново Новоайдарского района.

Подтверждена гибель в результате пожара 5 человек.