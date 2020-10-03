Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира

Журнал Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира.

Возглавила список колумбийско-американская актриса София Вергара, известная по роли в ситкоме «Американская семейка», с годовым доходом в 43 млн долларов.

На втором месте оказалась голливудская актриса Анджелина Джоли (35,5 млн долларов), основной доход которой составил гонорар за роль в фильме «Вечные», который выйдет в следующем году.

Третье место заняла израильская актриса Галь Гадот с 31 млн долларов прибыли. Отмечается, что за фильм «Красное уведомление» актриса получила 20 миллионов.

В десятку самых высокооплачиваемых актрис мира также вошли: Мелисса Маккарти (25 млн долларов), Мэрил Стрип (24 млн долларов), Эмили Блант (22,5 млн долларов), Николь Кидман (22 млн долларов), Эллен Помпео (19 млн долларов), Элизабет Мосс (16 млн долларов) и Виола Дэвис (15,5 млн долларов).

Как сообщалось, аналогичный «мужской» рейтинг второй год подряд возглавил актер Дуэйн «Скала» Джонсон, годовой доход которого Forbes оценивает в 87,5 миллиона долларов. В первую тройку вошли также канадский актер Райан Рейнольдс и американец Марк Уолберг.