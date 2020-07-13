Пожар в Луганской области ликвидировали

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Новоайдарском районе Луганской области, который привел к гибели пяти человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
«13 июля в 17:20 лесной пожар на территории Новоайдарского района, который возник 6 июля, ликвидирован», — проинформировала служба в телеграм-канале.
В ГСЧС напомнили, что возгорание лесного массива и сухой травы возникло вблизи села Осколоновка. Из-за сильного ветра — до 20 м/с — и жаркой погоды огонь распространился на хвойные леса вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново. Площадь пожара составила 5 га. Стихия унесла жизни пяти человек, более 30 были госпитализированы, уничтожено свыше сотни домов. К ликвидации пожара привлекались более тысячи специалистов всех подразделений МВД, сотни единиц техники, в том числе два самолета Ан-32П. Контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе для ликвидации пожара вблизи линии соприкосновения достигла договоренностей о предоставлении соответствующих гарантий безопасности.
9 июня пожар был локализован. Полиция рассматривает три версии причин возгорания, среди которых и умышленные поджоги.
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