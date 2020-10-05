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Пострадавший от пожара КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу

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Пострадавший от пожара КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу

В Луганской области в понедельник утром возобновил работу контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская», сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«В связи со снижением уровня пожароопасности в регионе, согласно решению командующего Объединенных сил, КПВВ „Станица Луганская“ возобновил функционирование сегодня, 5 октября, с 9.00», — говорится в обнародованном пресс-службой сообщении.

В ведомстве напоминают, что работа КПВВ была прекращена 1 октября в связи с опасностью распространения пожаров и детонации боеприпасов.

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«Напоминаем гражданам, что все КПВВ на Донбассе работают по осеннему графику ежедневно с 07.00 до 18.30, при этом, по соображениям безопасности, в сторону временно оккупированной территории Украины после 18.00 граждан пропускать не будут», — говорится в сообщении.

Донбасс, Станица Луганская
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