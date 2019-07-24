Украина готова демонтировать фортификации под Станицей Луганской

Украинская сторона СЦКК заявляет о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская. Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
«В частности, сегодня, 24 июля 2019 года, украинская сторона готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений, расположенных вдоль дороги между КПВВ „Станица Луганская“ и разрушенным мостом через реку Северский Донец», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что соответствующие работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей, касающихся разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганская.
В то же время в СЦКК подчеркнули, что выполнение украинской стороной соответствующих обязательств возможно лишь в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажу фортификационных сооружений на данном участке.
Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа 17 июля договорилась о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской. Также участники ТКГ достигли договоренности о том, что стороны одновременно начнут ремонт моста в Станице Луганской: украинская сторона возобновит заваленный пролет моста, а ОРЛО восстановит покрытие и ограждение.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016