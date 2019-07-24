Украина готова демонтировать фортификации под Станицей Луганской

Украинская сторона СЦКК заявляет о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская. Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

«В частности, сегодня, 24 июля 2019 года, украинская сторона готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений, расположенных вдоль дороги между КПВВ „Станица Луганская“ и разрушенным мостом через реку Северский Донец», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что соответствующие работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей, касающихся разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганская.

В то же время в СЦКК подчеркнули, что выполнение украинской стороной соответствующих обязательств возможно лишь в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажу фортификационных сооружений на данном участке.

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа 17 июля договорилась о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской. Также участники ТКГ достигли договоренности о том, что стороны одновременно начнут ремонт моста в Станице Луганской: украинская сторона возобновит заваленный пролет моста, а ОРЛО восстановит покрытие и ограждение.