ОБСЕ не может подтвердить полное разведение сил у Станицы Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской, заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.
«СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено рамочным соглашениям», — сказал Бондарь в ефире «Громадского» в четверг.
Он также отметил, что украинские военные владеют информацией о том, что боевики отошли с позиций.
«Но определенные оговорки, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или полчаса или часа можно занять и соответственно, снова продолжить обстрелы», — пояснил генерал-майор.
По его словам, украинские военные, со своей стороны, начали разбирать фортификации.
«Мы показали хорошую волю. И в том числе, вчера, когда там был представитель, заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения», — заявил Бондарь.
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