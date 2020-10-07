В РФ зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 с начала июля

В России за сутки умерли 202 пациента с коронавирусом, сообщили в местном оперативном штабе. Это рекордное число погибших с 1 июля, когда были зафиксированы 216 смертей.
Накануне в стране умерли 188 человек с коронавирусом.
Больше всего умерших за последние сутки в Москве — 41 человек. На втором месте в спсике регионов по числу зафиксированных смертей Санкт-Петербург (30 человек).
В то же время в России впервые с 13 сентября снизилось число зараженных COVID за сутки.
За последние сутки в России подтверждено 11 115 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне штаб отчитался о 11 615 инфицированных за сутки. Этот показатель приблизился к рекордному, зафиксированному 11 мая (11 656 случаев заражения).
Из данных оперативного штаба следует, что сегодня впервые почти за месяц зафиксировано снижение суточного прироста зараженных COVID-19. 13 сентября в стране выявили 5449 новых заболевших, и с тех пор показатель рос.
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