Войти
Во время Саммита Украина-ЕС подписаны соглашения на общую сумму €390 млн
евроинтеграция
Во время Саммита Украина-ЕС подписаны соглашения на общую сумму €390 млн
Трамп распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера
решение
Трамп распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

В РФ зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 с начала июля

240
В РФ зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 с начала июля

В России за сутки умерли 202 пациента с коронавирусом, сообщили в местном оперативном штабе. Это рекордное число погибших с 1 июля, когда были зафиксированы 216 смертей.

Накануне в стране умерли 188 человек с коронавирусом.

Больше всего умерших за последние сутки в Москве — 41 человек. На втором месте в спсике регионов по числу зафиксированных смертей Санкт-Петербург (30 человек).

В то же время в России впервые с 13 сентября снизилось число зараженных COVID за сутки.

За последние сутки в России подтверждено 11 115 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне штаб отчитался о 11 615 инфицированных за сутки. Этот показатель приблизился к рекордному, зафиксированному 11 мая (11 656 случаев заражения).

Читайте также: Украинцы стали хуже относиться к России

Из данных оперативного штаба следует, что сегодня впервые почти за месяц зафиксировано снижение суточного прироста зараженных COVID-19. 13 сентября в стране выявили 5449 новых заболевших, и с тех пор показатель рос.

Россия, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 7 октября 2020
Вторник, 6 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О ВВП и борцах за народное счастье

Зацикленность мейнстримных экономистов на росте ВВП и выводе из этого оценки уровня жизни достигла истерических высот. Зададимся вопросом: рост ВВП на 5% – это хорошо или плохо? Несмотря на первый позыв интуиции, однозначный вывод сделать невозможно. Допустим ВВП вырос на 5%, но население увеличилось на 10%. Теперь интуиция правильно подсказывает, что несмотря на рост ВВП, жизнь среднего гражданина лучше не стала. Она даже не осталась на прежнем уровне, а очень сильно ухудшилась.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не верю в аграрную сверхдержаву

Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016