Италия продлила чрезвычайное положение до февраля 2021 года

Итальянское правительство продлило режим чрезвычайного положения до 31 января 2021 из-за пандемии коронавируса.
Как передает Укринформ, об этом сообщает местное издание ANSA.
Также, как отмечается, Кабинет министров страны утвердил указ о новых мерах по борьбе с распространением COVID-19. Это, в частности, позволяет губернаторам и другим государственным органам создавать «красные зоны», изолируя районы, где произошла вспышка болезни.
Действующими остаются и другие ограничительные меры — социальное дистанцирование (не менее одного метра от людей), использование защитных масок не только в общественных местах и закрытых помещениях, но и на улице, измерение температуры и частое мытье рук.
По данным сайта Worldometer, по состоянию на 7 октября в Италии с начала пандемии зафиксированы более 330 тысяч случаев COVID-19, из них — 36,3 тысячи человек умерли, более 234 тысяч выздоровели.
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