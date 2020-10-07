Турецкая лира обновила рекордный минимум по отношению к доллару

Турецкая валюта упала в среду до 7,88 лиры за доллар США, пройдя предыдущий рекордный минимум - 7,85, - который был зафиксирован 29 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее агентство Bloomberg связало обесценивание национальной валюты Турции с опасениями, что Анкара может быть втянута в конфликт между Азербайджаном и Арменией. Турецкую сторону связывают тесные отношения с Азербайджаном, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о поддержке Баку.
27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. И в Армении, и в Азербайджане введено военное положение, объявлена мобилизация.
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