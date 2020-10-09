На выборах в США уже досрочно проголосовали более 6,6 млн человек

Число американцев, досрочно проголосовавших на предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США, возросло за сутки с более чем 5,6 млн до свыше 6,6 млн. Соответствующие подсчеты опубликованы в четверг на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

В общей сложности, по его данным, в США проголосовали уже 6 619 224 человека. Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, остается Флорида, где проголосовали уже 1 178 032 человека. В Вирджинии участие в выборах приняли более 822 тыс. человек, в Мичигане — свыше 824 тыс. В Висконсине и Иллинойсе досрочно проголосовали более 614 тыс. и 436 тыс. американцев соответственно.

Согласно опубликованным во вторник результатам опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телекомпании CNN, 57% респондентов готовы проголосовать на выборах за кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена. Действующему главе государства, республиканцу Дональду Трампу отдали бы свой голос 41% опрошенных. Порядка 2% респондентов сообщили, что не стали бы поддерживать ни одного из политиков.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.