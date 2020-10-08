Зеленский призвал британский бизнес участвовать в проекте создания Киев-Сити

Президент Украины Владимир Зеленский призвал британские финансовые круги активно использовать новые возможности для инвестирования в Украину, в частности в рамках развития рынков капитала, приватизации государственных объектов, построения финансовой инфраструктуры.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе официального визита в Великобританию Зеленский в четверг посетил Лондонскую фондовую биржу, провел встречу с ее руководством, а также с лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Президент Украины ознакомился с историей работы Лондонской фондовой биржи и сделал запись в Книге почетных гостей.
«Мы вводим новые финансовые инструменты. Мы голосуем законы, которые введут новую финансовую политику, привлекут инвестиции», — отметил на встрече Зеленский.
В ходе встречи обсуждались перспективы привлечения британских инвесторов к реализации проекта Киев-Сити.
«Мы хотели бы построить Киев-Сити — живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас чрезвычайно полезными», — подчеркнул Зеленский.
Глава государства пригласил лорд-мэра лондонского Сити с делегацией британских бизнесменов, банкиров, юристов, представителей инновационных компаний и Лондонской фондовой биржи посетить Киев.
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