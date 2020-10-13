В РФ зафиксировали абсолютный рекорд по числу заражений и смертей из-за коронавируса

За минувшие сутки в России скончались 244 человека, которые ранее заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает местный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Предыдущий рекорд смертности в РФ был установлен 29 мая. Тогда из-за коронавируса скончались 232 человека.

Кроме того, за прошедшие сутки в России диагностировали 13 868 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тоже абсолютный рекорд со времени начала эпидемии.