Apple может показать в ноябре Mac с собственным процессором

Американская корпорация Apple может в ноябре провести презентацию нового устройства Mac на базе собственного процессора. Об этом в четверг сообщил портал Apple Insider со ссылкой на блогера Джона Проссера, который публикует данные о разработках компании со ссылкой на источники.
«Подтверждаю, в ноябре будет мероприятие ARM Mac (ARM — вид архитектуры, который Apple использует в своих чипах, — Ред.). Я слышал, что 17 ноября», — написал Проссер в Twitter.
По словам блогера, официального заявления Apple на этот счет стоит ожидать 10 ноября. Не уточняется, какая именно модель из линеек компьютеров и ноутбуков выйдет на базе нового процессора.
Глава Apple Тим Кук в июне объявил, что компания начнет выпускать компьютеры и ноутбуки с процессорами собственного производства вместо аналогов от компании Intel, которые использовались в течение 15 лет. В смартфонах iPhone и планшетах iPad Apple использует свои чипы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016