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Apple может показать в ноябре Mac с собственным процессором

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Apple может показать в ноябре Mac с собственным процессором

Американская корпорация Apple может в ноябре провести презентацию нового устройства Mac на базе собственного процессора. Об этом в четверг сообщил портал Apple Insider со ссылкой на блогера Джона Проссера, который публикует данные о разработках компании со ссылкой на источники.

«Подтверждаю, в ноябре будет мероприятие ARM Mac (ARM — вид архитектуры, который Apple использует в своих чипах, — Ред.). Я слышал, что 17 ноября», — написал Проссер в Twitter.

По словам блогера, официального заявления Apple на этот счет стоит ожидать 10 ноября. Не уточняется, какая именно модель из линеек компьютеров и ноутбуков выйдет на базе нового процессора.

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Глава Apple Тим Кук в июне объявил, что компания начнет выпускать компьютеры и ноутбуки с процессорами собственного производства вместо аналогов от компании Intel, которые использовались в течение 15 лет. В смартфонах iPhone и планшетах iPad Apple использует свои чипы.

Apple
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