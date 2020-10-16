Гейтс предрекает ухудшение ситуации с коронавирусом

Эпидемиологическая обстановка в мире с приходом холодов может ухудшиться. Об этом заявил основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью изданию Politico.
«Число заражений растет, а с наступлением холодов люди чаще находятся в помещениях. Это увеличивает шансы передачи вируса», — объяснил миллиардер.
По его словам, пока у США нет вакцины от COVID-19, распространению коронавируса может помочь только соблюдение простых мер санитарной безопасности: отказ от посещения массовых мероприятий, ношение маски, регулярное мытье рук и дистанцирование.
Ранее в октябре Гейтс заявлял, что вернуться к нормальному ритму жизни человечество сможет только при наличии доступной и сверхэффективной вакцины от коронавирусной инфекции.
В июле основатель Microsoft, который управляет фондом, поддерживающим ВОЗ и выделяющим сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19, выразил уверенность, что мировое сообщество сможет справиться с коронавирусом. Однако лекарство от пандемии должно быть общедоступным, иначе ее последствия будут «длительными и смертельными».
В сентябре Гейтс дал прогноз, в соответствии с которым человечество справиться с коронавирусом не раньше 2022 года.
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