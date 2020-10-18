Лопес заявил, что время Ломаченко прошло

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес на пресс-конференции после победного боя с Василием Ломаченко заявил, что время украинского спортсмена ушло.
«Я выиграл единогласным решением все раунды, ну почти все раунды. ...Ломаченко чертовски классный боец, он знает, что делает, но его время ушло», — заявил Лопес.
Американец гондурасского происхождения победил украинца Ломаченко единогласным решением судей на боксерском турнире в Лас-Вегасе, который прошел минувшей ночью.
Благодаря этой победе 23-летний обладатель титула Международной боксерской федерации (IBF) добавил в список своих достижений три чемпионских пояса: Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).
Таким образом, Лопес стал первым абсолютным чемпионом мира в легком весе и самым молодым обладателем четырех титулов. Спортсмен за свою карьеру не проиграл ни одного боя, выиграв 16 поединков из 16 (12 нокаутом).
Впервые с июля 2018 года в боксе появился абсолютный чемпион мира. Последним этого достижения достиг другой украинский боксер, представитель первого тяжелого веса Александр Усик, который в титульном бою победил Мурата Гассиева.
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