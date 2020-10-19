В России рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России подтверждено 15 982 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает местный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее число заболевших в РФ с начала пандемии составляет 1 415 316 человек. Из них 1 075 904 человека выздоровели, число летальных исходов составило 24 366.

При этом за последние 24 часа в России зафиксированы 179 смертей от коронавируса.