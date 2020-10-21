Число умерших из-за коронавируса в России за сутки впервые превысило 300 человек

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 317 против 269 днем ранее. Это максимум за всю пандемию, следует из данных местного оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего из-за коронавируса умерли 24 952 человека.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 700, до 1 447 335. Днем ранее в этой стране выявили максимальные с начала пандемии 16 319 случаев.