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В «Батькивщине» заявляют, что киевлянам могут перечислить завышенные платежки на 300 миллионов гривен

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В «Батькивщине» заявляют, что киевлянам могут перечислить завышенные платежки на 300 миллионов гривен

Кандидат на должность городского головы Киева от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко заявил, что прохождение отопительного сезона в Киеве под угрозой, поскольку у киевлян не хватает средств оплачивать коммунальные услуги за теплоснабжение.

«Президент Зеленский в своем выступлении говорит о готовности к отопительному сезону и о рекордных запасах газа и угля. Но есть долги и они огромные. И, к сожалению, платежеспособность киевлян также снизилась», — заявил Кучеренко, которого цитирует УНИАН.

Также кандидат на должность городского головы Киева от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко сообщил о недостаточном уровне оборудования домов в Киеве приборами учета тепла. И это приводит к дополнительным начислениям в платежках жителей Киева.

«Можно говорить о диджитализации и государстве в смартфоне, но в Киеве еще не весь жилой фонд оборудован приборами учета тепла и киевлянам будут выставлять счета по нормам или метрам квадратным. Многие счета вообще просто берут с потолка», — убежден Кучеренко.

Кроме того, Кучеренко провел встречу с председателем Антимонопольного комитета Украины по ситуации с незаконными начислениями в платежках киевлян от компаний «Еврореконструкция» и «Киевтеплоэнерго».

«У меня была встреча с председателем АМКУ о незаконных начислениях киевлянам от компаний „Еврореконструкция“ и „Киевтеплоэнерго“. АМКУ ведет расследование и я убежден, что перерасчет лишних 300 млн грн для киевлян будет сделан в пользу людей», — заявил кандидат на пост городского головы Киева от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

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Также Кучеренко отметил, что в выступлении президента Зеленского прозвучали мысли о необходимости проведения полного аудита государства. Кучеренко подчеркнул, что партия «Батькивщина» первой призвала провести аудит города Киева и деятельности предыдущего руководства столицы.

«Выступление президента является знаковым. Впервые прозвучал тезис о необходимости проведения полного аудита страны. Мы всегда отстаивали необходимость проведения аудита Киева. И приятно, что президент прислушался к нашей инициативе, поскольку по Киеву мы уже начали проведение такого аудита», — сообщил Кучеренко.

Батькивщина, Киев, местные выборы, Алексей Кучеренко
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