«Батькивщина» настаивает на увеличении бюджета города Киева

Сегодня те налоги, которые платят люди, из бюджета города Киева в большей степени забираются в государственный бюджет. Как следствие, киевляне остаются без миллиардов гривен, которые могут быть направлены на развитие города. Первое, чего собирается добиваться партия «Батькивщина» — чтобы большая часть налогов, которые платят киевляне, осталась в бюджете города.
Об этом заявила Юлия Тимошенко на Открытом штабе партии, передает пресс-служба политсилы.
«Поэтому, первое, сразу по окончанию выборов команда „Батькивщины“ будет добиваться решения, чтобы большая часть налогов киевлян поступала именно в бюджет столицы. Но эти дополнительные поступления не могут быть использованы на коррупцию, откаты в пользу лоббистского бизнеса», — подчеркнула она.
По ее словам, дополнительные средства не должны стать источником коррупции. План действий предусматривает жесткий контроль над расходами. Обновленная киевская власть не допустит возвращения в столичную политику коррупции, откатов и лоббистского бизнеса.
Председатель партии озвучила главные направления, на которые команда «Батькивщины» в первую очередь будет направлять средства столичного бюджета: коренная реставрация и ремонт всего жилого фонда города Киева; разгрузка транспортных магистралей и ежегодное открытие минимум одной станции метро в столице; увеличение количества экологического транспорта: троллейбусов и трамваев; обеспечение бесплатными билетами льготных категорий граждан; введение социальной защиты пенсионеров и доплата от 500 до 1000 гривен в месяц; введение обязательного медицинского страхования в виде муниципальной медицинской страховки; повышение зарплат для столичных медиков до уровня не ниже, чем в соседней Польше; создание муниципальной столичной полиции.
Напомним, ранее Юлия Тимошенко со столичной командой ВО «Батькивщина» представила План реформ для Киева.
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