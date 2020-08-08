«Батькивщина» выдвинула своего кандидата в мэры Киева

Народный депутат из фракции ВО «Батькивщина» Алексей Кучеренко стал кандидатом от политсилы на пост мэра Киева, заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

«Я хочу, чтобы и наша всеукраинская и киевская команда выдвинули Алексея Кучеренко в качестве кандидата на пост мэра Киева. Он будет от „Батькивщины“ кандидатом на пост мэра Киева», — сказала Тимошенко на брифинге в субботу.

По ее мнению, среди всех кандидатов в мэры Кучеренко будет самым профессиональным.