В полицию уже поступило более 1200 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах

По состоянию на 12:00 Национальная полиция зафиксировала 1 280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Об этом говорится в сообщении полиции.

По 14 фактам возбуждены уголовные производства.

По состоянию на 12:00 в Киеве зафиксировано 151 сообщение, в Киевской области - 132, Донецкой - 110, Днепропетровской - 98, Запорожской - 81, Львовской - 74, Черкасской - 59, Полтавской - 57, Харьковской и Херсонской - 54, Винницкой - 51, Одесской - 47, Сумской - 36, Ровенской - 35, Закарпатской - 31, Кировоградской и Николаевской - по 30, Хмельницкой - 29, Луганской - 27, Черниговской - 26, Тернопольской - 20, Ивано-Франковской - 18, Волынской - 14, Житомирской - 11, Черновицкой - 5.

Относительно нарушения порядка ведения агитации зафиксировано 303 сообщения, агитации в день выборов - 158, нарушения ограничений относительно ведения предвыборной агитации - 65, нарушения тайны голосования - 50, нарушения порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий, или списков избирателей - 38, незаконного использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесения избирательного бюллетеня) - 33.

Также полицейские составили 25 протоколов о совершении административных правонарушений.