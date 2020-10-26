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Бытовой линолеум Tarkett: экономия и комфорт

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Бытовой линолеум Tarkett: экономия и комфорт

Компания Tarkett более ста лет совершенствует свои технологии и тщательно подходит к разработкам новой продукции. Именно поэтому напольное покрытие этого бренда пользуется широкой популярностью не только у жителей Украины, но и во всем мире. Выбирая бытовой линолеум Tarkett, вы получаете возможность комфортного и практичного обустройства комнат, экологичным и долговечным материалом.

Особенности выбора бытового линолеума: на что обратить внимание

Бытовой линолеум Tarkett представлен в широком диапазоне цветов и фактур, с реалистичной имитацией дерева или камня. Рекомендуем обратить внимание и на другие, не менее важные параметры, определяющие предназначение покрытия:

  • класс — состоит из двух показателей: типа помещения и предстоящих нагрузок. Например, для спальни с низкой проходимостью подойдет показатель 21, в коридор лучше выбрать более износостойкий 23-27;
  • цвет — в каждой коллекции покрытий Tarkett представлен большой выбор декоров, которые отлично впишутся в любой интерьер;
  • экологичность — линолеум Tarkett имеют маркировку Vitality Leaf, соответствующий международному стандарту ISO 14024. Это значит, что покрытие подходит для установки в помещения с повышенными требованиями экологической безопасности, не имеет посторонних запахов и вредных испарений в окружающую среду;
  • вид основы — вспененный ПВХ станет отличным звукоизолятором, джутовая основа обеспечивает дополнительную прочность, а войлочная  лучше всего удерживает тепло, поэтому будет актуальна для дачи и первых этажей дома.

В чем преимущество бытового линолеума Tarkett

Рулонный бытовой линолеум — это один из самых доступных вариантов напольного покрытия. Однако, это не значит, что он должен быть низкого качества.

Инновационные решения специалистов Tarkett позволяют производить высококачественный линолеум по приемлемым ценам, которые с легкостью заменят дорогой ламинат и паркет. Отличительными характеристиками такого покрытия служат:

  • звукоизоляция эффективнее, чем у керамической плитки;
  • неприхотливость — достаточно ухода обычными моющими средствами;
  • влаго- и теплоустойчивость —  пролитая чашка кофе не станет проблемой при уборке;
  • антистатичность — покрытие не притягивает пыль и мелкий мусор, не накапливает статическую энергию;
  • сохранность формы — бытовой линолеум Таркетт не деформируется на протяжении всего срока использования, сохраняя первоначальную структуру полотна.

Выбирая бытовой линолеум Tarkett, вы выбираете надежное и экологичное покрытие от проверенного бренда с мировой известностью.

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