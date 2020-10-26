Бытовой линолеум Tarkett: экономия и комфорт

Компания Tarkett более ста лет совершенствует свои технологии и тщательно подходит к разработкам новой продукции. Именно поэтому напольное покрытие этого бренда пользуется широкой популярностью не только у жителей Украины, но и во всем мире. Выбирая бытовой линолеум Tarkett, вы получаете возможность комфортного и практичного обустройства комнат, экологичным и долговечным материалом.
Бытовой линолеум Tarkett представлен в широком диапазоне цветов и фактур, с реалистичной имитацией дерева или камня. Рекомендуем обратить внимание и на другие, не менее важные параметры, определяющие предназначение покрытия:
Рулонный бытовой линолеум — это один из самых доступных вариантов напольного покрытия. Однако, это не значит, что он должен быть низкого качества.
Инновационные решения специалистов Tarkett позволяют производить высококачественный линолеум по приемлемым ценам, которые с легкостью заменят дорогой ламинат и паркет. Отличительными характеристиками такого покрытия служат:
Выбирая бытовой линолеум Tarkett, вы выбираете надежное и экологичное покрытие от проверенного бренда с мировой известностью.
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