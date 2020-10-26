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В Беларуси начались задержания участников акций протеста

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В Беларуси начались задержания участников акций протеста

Сотрудники правоохранительных органов проводят в понедельник в Минске задержания участников различных несанкционированных акций протеста в рамках «народного ультиматума», выдвинутого оппозицией. Об этом сообщил СМИ официальный представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

«Задержания проводятся, количество задержанных пока назвать не могу», — сказал он.

Вместе с тем белорусские правозащитники сообщают о 120 задержанных на различных акциях по всей стране, при этом больше всего в Минске — более сотни.

25 октября истек срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выдвинула главе государства Александру Лукашенко. Среди требований — отставка президента, освобождение политзаключенных, прекращение насилия. С понедельника оппозиция призвала начать забастовки на промышленных предприятиях.

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В Минске с утра проходят акции протеста в различных форматах — цепи солидарности, сидячие забастовки, митинги, перекрытие дороги. На некоторых белорусских госпредприятиях часть рабочих прекратила работу, хотя по заявлениям властей «все предприятия реального сектора Беларуси работают штатно, производство не остановлено». К забастовке присоединяются предприятия частного бизнеса. В понедельник на дверях некоторых магазинов и предприятий общепита висят объявления, что в понедельник они не работают по техническим причинам.

Беларусь
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