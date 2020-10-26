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Лозинский, отсидевший за убийство, выиграл выборы

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Лозинский, отсидевший за убийство, выиграл выборы

Экс-депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, которого приговаривали к 15 годам заключения за убийство, победил в выборах председателя объединенной территориальной общины рядом с местом убийства в Кировоградской области.

Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на местную избирательную комиссию.

Собеседник издания уточнил, что оформление протоколов продолжается. Оппоненты Лозинского также подтвердили его победу.

Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец.

Его главным конкурентом был кандидат от «Слуги народа» Сергей Балицкий, семья которого имеет агробизнес в регионе. Он заявлял об угрозах со стороны Лозинского, но тот отрицал это.

Сейчас Подвысоцкая ОТО относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство. В ней живут 4,79 тысячи избирателей.

Лозинский накануне выборов дал интервью, в котором назвал себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.

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Напомним, в 2007 году Лозинский, который был влиятельным аграрным бизнесменом в Кировоградской области, избрался депутатом парламента от БЮТ. 16 июня 2009 в результате столкновения на территории охотничьих угодий с Лозинским, а также бывшими прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским был убит Валерий Олийнык.

В 2016 году Лозинский вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

Виктор Лозинский, местные выборы
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Комментарии (1)
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Гость
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All YouNeed
All YouNeed 3 минуты назад

*** государство пи**** валите все кто еще не успел..

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