Под Харьковом на газоперерабатывающей станции прогремел взрыв, есть жертвы

В поселке Березовское в 20 км от Харькова на газораспределительной станции произошел взрыв природного газа, передает УНИАН.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека, девять — получили ожоги. Пострадавшим врачи оказывают помощь на месте, тяжело раненых транспортируют в Харьков.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, информация о взрыве без последующего возгорания на территории газоперерабатывающей станции поступила в 11:47. Задымление составило около 200 кв. м.