Войти
Трамп рекордно снизил лимит приема беженцев
решение
Трамп рекордно снизил лимит приема беженцев
Лукашенко считает, что бастующим рабочим платят из ЕС
соседи
Лукашенко считает, что бастующим рабочим платят из ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

Кулеба считает нерациональным подписание новых минских договоренностей

240
Кулеба считает нерациональным подписание новых минских договоренностей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что нужно искать решения внутри имеющихся минских договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе, написание новых договоренностей является очень рискованным путем и не является эффективным способом решения проблемы.

«Если мы будем подходить к действующим минским договоренностям, как к чему-то высеченному в камне, тогда ничего никуда не взлетит, потому что реальность меняется. Нужно искать решения внутри имеющихся договоренностей. Написание новых договоренностей является очень рискованным путем и не является эффективным способом решения проблемы», — сказал министр в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, пока нет готовности стран «нормандского формата» идти в историю написания принципиально нового «Минска-3», а без этого надо быть сосредоточенными на выполнении «Минска-2».

«И о „Минске-1“, и о „Минске-2“ договаривались под давлением ситуации на фронте. Сейчас этого давления нет. Соответственно, есть два пути: либо мы сосредотачиваемся на поиске путей реализации того, что есть, или мы отвергаем то, что есть, и пишем что-то новое. Но здесь есть два момента. Во-первых, риски втягивания в нечто новое намного выше. Во-вторых, чтобы туда пойти, нужно желание всех сторон, а я не вижу пока готовности стран Нормандского формата идти в историю написания принципиально нового Минска-3. А без этого мы должны быть сосредоточены на выполнении Минска-2», — отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что фундаментальная проблема — не в том, что написано в минских договоренностях, а в том, что цель РФ в отношении Украины остается неизменной. «Цель РФ — максимальное ослабление Украины изнутри, и пока эта цель останется неизменной, можно иметь Минск-3,4,5,6, но они так же не будут выполняться», — указал он.

«Поэтому вместе с партнерами надо работать с Россией для того, чтобы скорректировать ее цель, и тогда все может заработать. Выполнить вторые минские договоренности на самом деле не так сложно, если только Россия согласится на то, чтобы они действительно были выполнены. Даже вопрос границы при желании можно решить, но для этого Россия должна конструктивно к этому подходить», — указал Кулеба.

Минские договоренности, Дмитрий Кулеба
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 28 октября 2020
Вторник, 27 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Только судебная власть борется за суверенитет страны

За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили мене 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» – ноль. Зато коррупционных скандалов вокруг антикоррупционных органов великое множество.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Двойной удар «слугам» от народа

Парадокс низкой явки заключается в том, что, с одной стороны, искажается общественное мнение, например, заметно снижается доля молодежи и условного «среднего класса», с другой стороны, до избирательных кабинок доходят люди, сделавшие вполне осознанный выбор заранее, а не в последний момент. Именно с «другой стороны» и имеет смысл оценивать итоги местных выборов.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему услуги не заменят производства

Когда я был на встрече с Кличко и предложил идею индустриальных парков, то мне один авторитетный эксперт ответил: Мы живем в постиндустриальном мире! Производство - это прошлое. И нам нужно развивать сектор услуг и информационную экономику. Такие слова я часто слышу. Не только от авторитетных экспертов. А даже от политиков. Потому всем плевать как падает производство. Ведь они верят, что его можно заменить услугами! Но это не так.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016