В случае признания т.н. «Л/ДНР» Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей, - Кулеба

В случае признания т.н. «Луганской народной республики» и " Донецкой народной республики " Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Относительно возможного признания Российской думой так называемых „Л/ДНР“. Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.