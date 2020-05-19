Визит Ермака и Кулебы в Берлин может состояться 2 июня

Визит председателя Офиса Президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Берлин может состояться 2 июня.

Об этом Укринформу стало известно из информированных источников.

Целью поездки является проведение консультаций по вопросам Нормандии и Минских соглашений.

Предварительно планируются встречи украинских чиновников с министром иностранных дел ФРГ Гайко Маасом и помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера Яном Геккерм.

Как сообщалось, 13 мая немецкую столицу посетил, несмотря на закрытые границы и персональные санкции против него, российский переговорщик Дмитрий Козак, который встретился с Геккером. О визите заявил он сам российским СМИ, немецкая сторона никак это не прокомментировала.