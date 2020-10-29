Защитные маски в США стали способом предвыборной агитации

Американцы в большинстве штатов уже несколько дней выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать досрочно. Многие из них творчески подходят к требованию приходить на избирательный участок в маске.

В Нью-Йорке особенно популярны стали маски с призывом «Голосуй», сообщает ТАСС.

Однако некоторые при помощи маски выражают свое отношение к одному из кандидатов. В Нью-Йорке, где традиционно жители поддерживают демократов, больше всего достается кандидату от республиканцев — действующему президенту Дональду Трампу.

Ближе к основной дате президентских выборов — 3 ноября — заметно активизировалось движение Black Lives Matter, которое летом проводило масштабные акции протестов по всей стране после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. В связи с этим многие защищаются от коронавируса черными масками с белыми буквами BLM.